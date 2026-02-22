Wasserspringer absolvieren 17.000 Sprünge im Jahr

Im Gegensatz zu vielen Schwimmern, die mit mangelnden 50-Meter-Becken in Österreich hadern, kann Knoll sich kaum über die Trainingsmöglichkeit in Wien beklagen. Obwohl es natürlich besser geht. So weicht er ab und zu zum Training nach Budapest aus. „Denn dort gibt es einen Bubbler“, lächelt er. Dabei handelt es sich um eine Vorrichtung, bei der Luft aus dem Beckenboden hochgedrückt wird, dadurch wird die Wasseroberfläche weicher. „Das ist für die Schulter und den Rücken beim Aufkommen deutlich angenehmer“, meint Knoll, der so Verletzungen vorbeugen will. Dann gehen noch ein paar Sprünge mehr.