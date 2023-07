Regierungschef Netanyahu aus Spital entlassen

Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu ist am Weochenende zum Hitzeopfer geworden. Nach einem Urlaubstag in der Sonne ist der 73-Jährige am Samstagnachmittag in die Notaufnahme eines Spitals bei Tel Aviv gebracht worden, weil ihm schwindlig geworden war. Mittlerweile konnte der Regierungschef wieder aus dem Spital entlassen werden.