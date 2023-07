Europas Hitzerekord könnte auf Sardinien fallen

Zwei Sportler starben auf Sardinien an der Hitze

In Rom suchen erhitzte Touristen vermehrt nach den vielen grauen Brunnen, aus denen Trinkwasser fließt - sie werden wegen ihrer nasenähnlichen Form des Wasserhahns auch „Nasone“ genannt. In der Hauptstadt füllen die Leute dort ihre Flaschen auf, kühlen sich das Gesicht oder lassen ihre Hunde trinken. In der süditalienischen Stadt Neapel waren zwei Amateurfußballer im Alter von 48 und 51 Jahren vermutlich wegen von der Hitze ausgelösten Beschwerden gestorben.