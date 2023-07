Brand im BMW-Werk Steyr sorgte für Großeinsatz

Brand auf Baustelle

Nach einer Stunde konnte allerdings schon wieder Brand aus gegeben werden. „Es kam auf der Baustelle im Werk, in der in Zukunft die E-Antriebe produziert werden sollen, am Dach zu einem Brand. Der Brand wurde rasch gelöscht und es gab auch keine verletzten Personen“, bestätigte Philipp Käufer, Pressesprecher des Werkes auf „Krone“-Anfrage.