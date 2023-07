Nachbarn hielten die Flammen tapfer in Schach

Gleich zwei Brände hielten die Feuerwehren im Industrieviertel in Atem. In Ebreichsdorf im Bezirk Baden stand Samstagfrüh gegen 6.20 Uhr eine Gartenhütte lichterloh in Flammen. Nachbarn bemerkten den Brand, reagierten geistesgegenwärtig und versuchten mittels Gartenschläuchen eine Ausbreitung zu verhindern.