Kiew: Russische Geschosse haben deutsche Bauteile

In dem Bericht an die Botschafter hieß es demnach, der größte Teil der geschmuggelten Geschoßteile käme aus den USA mit 81 Prozent. An zweiter Stelle folge die Schweiz mit acht Prozent, Deutschland und Japan stehen auf der Liste mit je 3,5 Prozent auf Platz drei. Den Angaben zufolge hat Russland die Produktion von ballistischen Raketen und Marschflugkörpern seit Beginn der russischen Invasion in die Ukraine im Februar 2022 von 512 auf mutmaßlich 1.061 etwa verdoppelt.