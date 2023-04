Rubel im Tief: Russen versuchen ihr Geld zu retten

Vertrauen in eigene Währung schwindet

Die russische Zentralbank erwartet laut informierten Kreisen einen noch größeren Verlust mit Blick auf das kommende Jahr. Nur kurz nach Bekanntwerden des Kursrutsches bildeten sich gewaltige Schlangen vor den Banken, wie zahlreiche Aufnahmen in den sozialen Medien belegen. Dies stellt ein deutliches Indiz dafür dar, dass das Vertrauen der Russen in die eigene Währung schwindet. Kurzerhand versuchten viele, zumindest einige ihrer Ersparnisse zu retten, indem sie sie in Fremdwährungen eintauschten.