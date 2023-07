Roger Federer und sein unschlagbares Gesamtpaket

Einer der emotionalen Höhepunkte heuer in Wimbledon: Roger Federer, achtfacher Triumphator im Rasen-Mekka, kehrte letzte Woche für eine Ehrung in sein Tennis-Wohnzimmer zurück. Ein heldenhafter Empfang in der Royal Box. Fast 20 Jahre nach seinem ersten Sieg in London erschien der Schweizer Maestro wie ein Hollywoodstar auf dem Centre Court, wurde minutenlang mit Standing Ovations gefeiert. Gänsehautstimmung, Federer zu Tränen gerührt.