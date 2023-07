Im Traumfinale hat Novak den Rekord in Reichweite

„Fühle mich mit 36 wie 26“

Dabei zeigten die beiden in ihren Semifinals mit ganz klaren Siegen, dass sie in diesen zwei Wochen in London die klar besten Spieler waren. Novak Djokovic agierte gegen Jannik Sinner erneut wie eine Maschine. Er machte kaum leichte Fehler, setzte seine Bälle fast millimetergenau an die Linien und trieb den Italiener damit zur Verzweiflung. Letztlich setzte sich der „Djoker“ mit 6:3, 6:4 und 7:6 (4) durch. In der Schlussphase merkte man einmal mehr die Abgebrühtheit des Altmeisters. Der sich selbst noch ganz jung fühlt. „Ich denke wirklich, 36 ist das neue 26“, scherzte Djokovic nach dem Erfolg über den 15 Jahre jüngeren Sinner.