Brite (70) rutschte auf Schneefeld in die Tiefe

Die beiden erprobten Alpinisten waren von der „Kaiser-Franz-Josefshöhe“ in Heiligenblut am Großglockner in Richtung des 3452-Meter-hohen Berges angestiegen. Erst nach dem Gipfel rutschte der 70-Jährige aus und schlitterte auf einem 45-Grad-steilen-Schneefeld in die Tiefe. Der Mann war mit Steigeisen ausgestattet, die den Sturz aber nicht verhinden konnten.