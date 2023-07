Nächster Akt in der Halleiner Rathaus-Posse

Amt ruhend gestellt

Der Vize-Amtsleiter hat jedenfalls am Freitag Konsequenzen gezogen und seine leitenden Funktionen ruhend stellen lassen, wie Bürgermeister Alexander Stangassinger (SPÖ) bestätigt. „Es war der Wunsch des Beamten, bis zur Klärung der Vorwürfe“, heißt es. Stangassinger spricht in puncto des Strafantrags von einem „Skandal“ und nimmt an, dass „von vielen Seiten und auf vielen Ebenen mit aller Macht mit Dreck geworfen wird, um mich und mein Team anzupatzen“. Der Vorwurf im Detail: Der Vize-Amtsleiter soll Details der mutmaßlichen Dienstverletzungen seines Vorgesetzten, des wegen Pornos und Nazi-Liedern am Dienst-PC suspendierten Amtsleiters, den Medien weitergegeben haben.