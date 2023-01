Politische Grabenkämpfe um das Halleiner Rathaus

Die Streitigkeiten gipfelten in der Suspendierung des Amtsleiters und in der berüchtigten „Chat-Affäre“. Vor knapp einem Jahr tauchten brisante Handy-Nachrichten des Ex-Amtsleiters auf – adressiert allesamt an ÖVP-Politiker und der Partei nahestehende Personen. Von „Bombenteppichen“ und „Vernichtungsschlägen“ war da offenbar die Rede. Im Zuge dessen gab es im Halleiner Rathaus gar Durchsuchungen der Polizei. Der Vorwurf: Der Amtsbericht rund um die Chat-Nachrichten hätte nicht an die Öffentlichkeit gelangen dürfen.