Ein Flop! Top-Piloten über neuen Skoda verärgert

Auch der Sieg bei der Rallye Zelezniki in Slowenien vor einer Woche brachte keine großen Erkenntnisse. „Es fühlt sich gut an, aber die Zeiten sind nicht schnell - niemand weiß warum“, so Winter, der weiß, worum es ab heute in Weiz geht: „Normal ist’s unmöglich, Hermann zu schlagen. Wenn er gewinnt und wir nur Zweiter werden, ist der Titel dahin - wir können nur hoffen.“