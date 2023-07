Alte Obstsorten, duftende Kräuter im Schaugarten

Es duftet und es blüht: Schafgarbe, Mohn- und Kornblumen sowie die mächtigen Königskerzen strahlen in kräftigen Farben. Im Naturschaugarten in Lettenstätten bei Feistritz ob Bleiburg wird der Artenvielfalt großer Raum eingeräumt. „Wir arbeiten nicht gegen die Natur, sondern mit ihr. Die Gestaltung dieser Oase hat allen ehrenamtlichen Helfern Freude bereitet“, sagt Franz Kušej vom Verein Petzenland. Die 2000 Quadratmeter wurden so bearbeitet, dass sich Biodiversität ausbreiten kann. „Wir wollen auch private animieren und zeigen, was getan werden kann, um das Mikroklima positiv zu beeinflussen“, ergänzt die Projektkoordinatorin Doris-Grit Schwarz.