Steirischer Bauwirtschaft drohen finstere Zeiten

Die fetten Jahre sind am Bau vorbei. Das abrupte Ende der Nullzins-Politik, Inflation, Energiekrise und Fachkräftemangel - um nur die größten Herausforderungen zu nennen - sorgen seit Monaten für veritable Krisenstimmung in der steirischen Bauwirtschaft. Erst diese Woche untermauerte die aktuelle steirische Insolvenzstatistik den Abwärtstrend: Am meisten Pleiten wurden unter Baufirmen verzeichnet (52 von insgesamt 192 Unternehmen).