„Im Herbst werden wir fast ohne Aufträge dastehen“

Neue Wohnblöcke schießen aus dem Boden, und Baukräne ragen in den Himmel: Zumindest in Graz scheint der Motor der heimischen Bauwirtschaft zu brummen - auf den ersten Blick. Denn die bereits angelaufenen Baustellen täuschen darüber hinweg, dass der Wohnbau stark rückläufig ist und in den Auftragsbüchern vieler Baufirmen Ebbe herrscht.