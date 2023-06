Firmenpleiten nehmen in der Steiermark weiter zu

Der Pleitegeier zieht weiter seine Kreise über der Steiermark: 283 steirische Betriebe sind im ersten Halbjahr 2023 in die Insolvenz geschlittert - rund 15 Prozent mehr als im Vorjahresvergleich. Am meisten Pleiten gab es in der Bauwirtschaft. Privatkonkurse sind hingegen wider Erwarten gesunken.