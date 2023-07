Behörden im Clinch mit aggressivem Seeotter

Surfer: „Ich hatte Angst“

„Ich hatte Angst“, berichtete der Surfer Joon Lee, der am vergangenen Sonntag von dem Otter angegriffen wurde, der „Los Angeles Times“. Er habe versucht wegzuschwimmen, der Otter habe sich aber in der Verbindungsleine zu seinem Surfbrett verbissen. „Also bin ich in Panik geraten.“