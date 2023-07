Wien radelt: neuer Biker-Rekord im 1. Halbjahr

Station Operngasse wieder auf dem ersten Platz

Insgesamt gibt es in Wien inzwischen 18 automatische Radverkehrszählstellen. Bis 2022 waren es zwar nur 13, doch auch, wenn nur jene Stationen betrachtet werden, die schon länger in Betrieb sind, ist laut VCÖ ein Bestwert zu vermelden. Die meisten Biker wurden heuer bisher in der Operngasse mit 623.700 registriert. Auch bei den Anlagen am Praterstern, auf der Argentinierstraße und der Lassallestraße wurde fleißig geradelt.