Horner glaubt nicht an langjährige Red-Bull-Macht

In eigener Liga

Nach sieben Jahren mit einem Mercedes-Piloten als Weltmeister hieß der Champion in den vergangenen beiden Jahren Max Verstappen und auch heuer scheint kaum ein Pilot, dem Niederländer seinen Titel streitig machen zu können. In der Fahrer-WM führt Verstappen überlegen mit 90 Punkten Vorsprung auf seinen Teamkollegen Sergio Perez, in der Teamwertung beträgt Red Bulls Vorsprung auf Mercedes satte 208 Zähler.