Flughafen Wien verzeichnet 44% mehr Passagiere

Nach Nordamerika reisten 45.906 Passagiere (plus 20,9 Prozent) und nach Afrika 23.063 (plus 12,8 Prozent). Die Zahl der Passagiere in den Nahen und Mittleren Osten betrug 78.329 (plus 49,1 Prozent) und in den Fernen Osten 40.154 (plus 302,1 Prozent).