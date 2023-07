Die „Neue“ möchte für Transparenz in Tirol sorgen

Monika Aichholzer-Wurzer steht seit 1. Juli dieses Jahres dem Landesrechnungshof in Tirol vor. Zuvor war die neue Direktorin bereits jahrelang Prüferin und Prüfungsleiterin am Rechnungshof Tirol. Sie möchte gemeinsam mit ihrem Team für Transparenz in Tirol sorgen. Die „Tiroler Krone“ hat sich zum Interview mit ihr getroffen.