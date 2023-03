Einigung auf Direktorin für Landesrechnungshof

Fünf Bewerber traten an

„Ich möchte mich bei den fünf Bewerberinnen und Bewerbern bedanken, die sich allesamt im Hearing sehr gut präsentiert haben. Doch im Zuge der heutigen Abstimmungsgespräche hat sich herauskristallisiert, dass wir uns Monika Aichholzer-Wurzer als neue Landesrechnungshofdirektorin wünschen“, sagte Landtagspräsidentin Sonja Ledl-Rossmann. Die designierte Direktorin sei in höchstem Maße für das Amt qualifiziert, gehöre dem Kontrollorgan des Landtages bereits seit 2012 als Prüferin an und könne auch Erfahrungen in der Privatwirtschaft und im universitären Bereich vorweisen.