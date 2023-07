„Ich bin von Köhns Wechsel nicht überrascht“

Du bist ein Routinier, der in eine neue Mannschaft gekommen ist. Verhältst du dich dann anfangs eher ruhig und checkst die Lage? Oder gehst du von Beginn an voran und gibst Kommandos, sprichst auch in der Kabine mal zum Team?

Wenn du neu in eine Mannschaft kommst, musst du mal alle kennenlernen und dir die neuen Abläufe anschauen. Es sind doch viele Dinge hier anders. Da musst du dich erstmal zurechtfinden. Sobald ich am Platz bin, bin ich so wie immer.