„Ich schließe einen Wechsel nicht aus“

Das war auch ein Verdienst von Torhüter Philipp Köhn, der seine bislang beste Saison spielte und von einer Jury zum besten Goalie ausgezeichnet wurde. Der Deutsch-Schweizer – er kam im Ruhrgebiet zur Welt, entschied sich aber dazu, für die Heimat seiner Mutter zu spielen – wurde auch in das WM-Aufgebot der Eidgenossen in Katar gewählt und war als vierter Goalie beim Saisonhöhepunkt dabei. Da Köhn auch in der Champions League regelmäßig starke Leistungen abrief, wurden international einige Klubs auf ihn aufmerksam. Immer wieder gab es Gerüchte über einen möglichen Wechsel, konkret wurde es allerdings nie.