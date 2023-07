Eine Oper der Extraklasse in St.Margarethen

Diesen Sommer präsentiert der Steinbruch St. Margarethen Georges Bizets „Carmen“. Der Intendant Daniel Serafin verspricht: „Diese Carmen wird in ihrer Einzigartigkeit begeistern!“ Mit einer Bühnenfläche von mehr als 7000 Quadratmetern gilt der Steinbruch in St. Margarethen als größte Freiluftbühne in Europa. Holen Sie sich schnell Ihre Tickets im Krone Ticketshop!