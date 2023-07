Selenskyj bestätigt Teilnahme an NATO-Gipfel

Stoltenberg: „Ukraine ist einen langen Weg gegangen“

Mit Beratungen über die Ukraine und den Ausbau der Verteidigung gegen Russland hat am Dienstag ein zweitägiger NATO-Gipfel in Litauen begonnen. Die Ukraine sollte nach Auffassung von NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg ein deutliches Signal für eine Aufnahme in die Allianz erhalten. Nach Angaben des litauischen NATO-Botschafters wird die Ukraine aber keine Einladung in die NATO erhalten.