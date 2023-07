Pensionssystem: NEOS wollen eine „Revolution“

Wertpapier-KESt nach einem Jahr Behaltefrist abschaffen

Loacker tritt für eine Aufwertung des privaten Sektors bzw. der Betriebspensionen ein. So sollen auch jene Erwerbstätigen, deren Firma keine betriebliche Pensionskasse bietet, in solch eine Versicherung einzahlen können, wie dies für Politiker bereits möglich ist. Diese Umleitung wäre freiwillig in eine selbst gewählte Kasse.