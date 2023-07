Land gab zwei weitere Wölfe zum Abschuss frei

Die Abschussverordnung ging also gegen jenes Tier, das in den vergangenen Tagen in Völs, an der Götzner Straße, im Bereich der Justizanstalt Innsbruck und in Natters im Siedlungsgebiet gesehen, fotografiert und gefilmt wurde. „Die Bevölkerung im Mittelgebirge ist verunsichert und in Sorge. Wir wollen kein Risiko eingehen“, erklärt LHStv. Josef Geisler. Kein Ergebnis hat die Suche nach Losung oder Haaren für eine genetische Untersuchung ergeben. Bislang ist bei der Behörde auch keine Meldung eines Hundehalters über einen entlaufenen oder freilaufenden Hund in diesem Gebiet eingegangen.