Brutale Attacken auf Fußgänger mitten in der Nacht

Täter sprang aus Auto

Laut Polizei ist der dramatische Vorfall in der Nacht auf 1. Juli passiert. Der junge Steirer war gegen 1 Uhr zu Fuß auf dem Heimweg in Richtung Lafnitz im Grenzgebiet mit dem Burgenland. Auf der Gemeindestraße kurz vor der Ortstafel hielt neben dem 19-Jährigen ein Auto abrupt an. Ein Unbekannter sprang aus dem Pkw und schlug ihm brutal ins Gesicht. Das Opfer fiel zu Boden.