Baden-Baden: Eine Kuh für die Kaiserin

Wer müde vom Besichtigen der Schlösser ist, dem sei eine Rast in einem der vielen Lokale empfohlen. Zum Beispiel im Gasthaus Löwenthor in Gondelsheim mit seiner 300 Jahre alten Gaststube. Im Rheintal hat man gute Küche schon immer zu schätzen gewusst, und auch der edle Tropfen durfte nicht fehlen. Riesling wird hier wie in unseren Breiten angebaut, doch schmeckt er ganz anders. Eine Verkostung ist eine spannende Sache. Und wer in der heimeligen Gaststube des Löwenthor einige Zeit verbringt, der vermeint vor dem Haus Pferdegeklapper zu hören – so wie vor Jahrhunderten. Ein Vorläufer des Lokals war nämlich Raststelle an der Thurn & Taxis’schen Postkutschenlinie Mechelen(Belgien)–Wien.