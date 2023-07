„Dümmster Belag“ - nun im Wimbledon-Viertelfinale

Nach dem 3:6, 7:6(4), 3:6, 6:4 und 6:4 über den Griechen Stefanos Tsitsipas findet er sich beim Grand-Slam-Turnier in Wimbledon nun im Viertelfinal-Duell mit dem Russen Daniil Medwedew wieder. Der Londoner Hauptbewerb-Debütant knackte erst im April die Top-100 der Weltrangliste und steht mittlerweile auf 43. Dabei begann die Rasensaison wenig erfreulich. Im Achtelfinale des ATP-Challengers in Surbiton musste er sich in zwei Sätzen glatt dem Österreicher Juri Rodionov geschlagen geben. „Das ist der dümmste Belag, auf dem man Tennis spielen kann“, jammerte er danach. Geschrieben hatte er diese Zeile an die ehemalige belgische Topspielerin Kim Clijsters, deren Ratschläge nahm er sich daraufhin zu Herzen.