Neue Klebewelle in Wien: Schwedenplatz blockiert

Wie letzte Woche bereits angekündigt: Die nächste mehrwöchige Störwelle in Wien begann Montagfrüh pünktlich um 8 Uhr am Schwedenplatz/ Franz-Josefs-Kai, um erneut und mit immer mehr Druck auf die Politik, auf die Klimakrise aufmerksam zu machen. Neben dem ganzen Baustellen-Chaos und der Hitzewelle in den kommenden Tagen dürften wohl diese Störaktionen für noch mehr Ärger unter den Autofahrern sorgen. Die Polizei ist bereits vor Ort.