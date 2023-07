„Ich wurde zwei Stunden von Conte beschimpft!“

Im Sommer 2022 war Richarlison für 58 Millionen Euro vom FC Everton zu Tottenham gewechselt, die erhoffte Torflut blieb jedoch aus, was auch dem Verhältnis zum damaligen Trainer Antonio Conte nicht gerade geholfen haben dürfte. „Er verbrachte fast zwei Stunden damit, mich vor allen anderen in einer Besprechung zu beschimpfen“, erinnerte sich der Stürmer an eine von vielen Auseinandersetzungen.