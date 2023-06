Premier-League-Flop flirtet mit Real Madrid

In 27 Spielen für die Spurs gelang dem Stürmer lediglich ein Treffer - nicht gerade das, was sich der Klub von dem 58-Millionen-Euro-Transfer erwartet hatte. Zwar besitzt Richarlison einen Vertrag bis 2027 und will dem Klub vorerst noch die Treue halten, dürfte von der Idee, in die spanische Hauptstadt zu ziehen, allerdings nicht ganz abgeneigt sein.