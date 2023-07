Flaute in der Vorarlberger Bauwirtschaft

Der Wunschzettel von Feigl an die Politik ist aber noch deutlich länger und umfasst neben einer Senkung der Grunderwerbsteuer vor allem zwei Bereiche: Zum einen müsse die Wohnbauförderung aufgewertet werden. Dieses Instrument sei während der Niedrigzinsjahre komplett brach gelegen und gehöre nun an die neuen Marktrealitäten angepasst. Und zum anderen plädiert Feigl dafür, die Energiewende mit entsprechenden Förderanreizen weiter voranzutreiben. Bekanntlich hat sich die Landesregierung eine Sanierungsquote von jährlich drei Prozent des gesamten Baubestandes zum Ziel gesetzt, davon ist man aber noch ein gutes Stück entfernt. Feigl schlägt vor, die unterschiedlichen Unterstützungsleistungen aufeinander abzustimmen und zusammenzuführen - so könnten neben der Vorarlberger Sanierungsförderung etwa die Dekarbonisierungs-Instrumente von Bund und Europäischer Union in einer eigenen Förderschiene gebündelt und unbürokratischer gestaltet werden.