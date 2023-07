„Sind besorgt“: 300 Migranten im Atlantik vermisst

Zwei Boote mit je bis zu 60 Menschen an Bord seien am 23. Juni vom Senegal aus Richtung Kanaren aufgebrochen, ein drittes mit etwa 200 Menschen am 27. Juni von Kafountine aus, sagte Maleno von der in Afrika gut vernetzten spanischen Hilfsorganisation. Die Organisation stehe mit Angehörigen der Vermissten in Kontakt, die keine Nachricht von den Menschen auf den Booten hätten.