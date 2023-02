Schon vor Schneestangen-Bluttat Streit im Casino

Wenige Stunden vor ihrem gewaltsamen Tod postete Stefanie R. (19) noch ein „Happy me“-Foto im Internet. Doch ob die Klassenbeste, die heuer in der HTL Steyr maturiert hätte und noch am Samstag einem Schulkollegen Nachhilfe gegeben hatte, an diesem Abend wirklich so „happy“ war, darf inzwischen bezweifelt werden. Ein „Krone“-Leser meldete sich und gab an, dass der mutmaßliche Täter Samuel Z. seine Begleitung in der Nacht schon im „Blue Casino“ im tschechischen Studánky (Kaltenbrunn) schlecht behandelt habe: „Das war nicht normal.“