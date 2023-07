32 Grad! Und jetzt wird es sogar noch heißer

Der Sommer ist angekommen“, fasst Meteorologe Nikolas Zimmermann das aktuelle Wetter in der Steiermark zusammen. Messstationen im ganzen Land meldeten am Sonntag 30 Grad. Vielerorts, wie etwa Frohnleiten (31) oder Bruck (32), stieg das Thermometer sogar höher. „Und am Montag wird’s noch heißer. Es ist von Anfang an in der gesamten Steiermark sonnig. Im Südosten sind sogar 35 Grad möglich“, sagt der Experte vom Wetterdienst Ubimet.