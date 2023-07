Selenskyj holte Azovstal-Verteidiger wieder zurück

Sie waren maßgeblich an der aussichtslosen Verteidigung des Azovstal-Stahlwerks beteiligt und gerieten im Vorjahr in russische Kriegsgefangenschaft. Im Zuge eines Gefangenenaustausches gelangten mehrere hochrangige Offiziere in die Türkei. Nun sind die Männer vom ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj höchstpersönlich von dort in die Heimat geholt worden.