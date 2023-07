Selenskyj reiste jetzt nach Prag und in die Türkei

Emotionales Treffen in Bulgarien

Nach Bulgarien und Tschechien wird Selenskyj am heutigen Freitag in der Türkei erwartet. Er trifft sich mit dem dortigen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan in Istanbul, wie die staatliche türkische Nachrichtenagentur Anadolu meldete. Sie sollen sich unter anderem über das Getreideabkommen zwischen Russland und der Ukraine unterhalten, das am 17. Juli ausläuft.