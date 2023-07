„Ich will für Salzburger Festspiele prägend sein“

Nein, das kann ich so nicht sagen. Das Überraschende für mich war eher der Umstand, dass ich in meiner vorherigen Position nicht so in der Öffentlichkeit gestanden bin. Und jetzt als Festspielpräsidentin sprechen mich die Menschen auch direkt auf der Straße an. Aber stets auf so angenehme Art und Weise, dass ich mich damit absolut wohl fühle.