Nach Stromschlag: Tiroler kämpft ums Überleben

Jener 30-jährige Tiroler, der in der Nacht auf Samstag am Innsbrucker Frachtenbahnhof auf einen Kesselwaggon geklettert war und einen Stromschlag erlitten hatte, befindet sich nach wie vor in Lebensgefahr. Immer wieder gab es in der Vergangenheit ähnliche verheerende Unglücke.