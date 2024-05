Nürnberg bleibt zweitklassig, FCK muss zittern

Der 1. FC Nürnberg hat in der 2. Fußball-Bundesliga alle Restzweifel am Klassenverbleib ausgeräumt. Im ersten Spiel nach der Trennung von Sportvorstand Dieter Hecking gewannen die Franken am Samstag 3:0 gegen den SV Elversberg und können nicht mehr absteigen. Zittern muss der 1. FC Kaiserslautern, der bei Hertha BSC 1:3 unterlag.