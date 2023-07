Im Rausch auf Waggon: Tiroler (30) in Lebensgefahr

Verbrennungen am gesamten Körper

Unbeteiligte Personen, die den Knall des Spannungsüberschlages wahrgenommen hatten, setzten sofort die Rettungskette in Gang. Nach der notärztlichen Erstversorgung wurden der Mann mit lebensgefährlichen Verbrennungen am gesamten Körper und die Frau mit schweren Verletzungen in die Universitätsklinik Innsbruck eingeliefert.