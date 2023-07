Serbischer Journalist: „30 Morddrohungen täglich“

Wie kann der Westen, die EU dabei helfen?

Am Beispiel Russland sieht man, dass Sanktionen nicht wirklich viel bringen und eher zu trotzigem Widerstand führen. Aber ich glaube schon, dass es sehr wichtig wäre, dass Politiker aus EU-Ländern die Regierung in Belgrad immer wieder kritisieren. Immerhin ist Serbien EU-Beitrittskandidat. Aber meistens sprechen sie nur das Problem in Nordmazedonien und die LGBT-Rechte an – beides wichtige Themen, aber wir haben in Serbien ein generelles Demokratie-Problem.