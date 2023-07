Nehammer verteidigt Gipfel mit Orban und Vucic

Anderer Meinung sind die Menschenrechtsorganisationen Amnesty International und Asylkoordination Österreich. Sie verwiesen am Donnerstag auf die Asylzahlen: Serbien habe heuer im ersten Halbjahr 800 Asylanträge registriert, Ungarn sogar nur 22. „Im selben Zeitraum wurden in Österreich etwa 24.000 Schutzsuchende registriert, wovon der überwiegende Großteil über Serbien und Ungarn nach Österreich gekommen ist. In Ungarn wurde in den letzten zehn Jahren insgesamt weniger Schutztitel erteilt als in Österreich in den letzten beiden Monaten“, kritisierten die NGOS in einer Aussendung.