Coole Schulstartaktion für burgenländische Kinder

Schüler, die also in den nächsten Tagen und Wochen Schultaschen, Schultüten, Turnbeutel, Federpennale, Mappen, Hefte und Stifte aussortieren, sollten ein Augenmerk auf neuwertige und gut erhaltene Utensilien haben. Statt diese wegzuwerfen, können sie ab sofort in den „CarLa“-Shops Oberwart und Eisenstadt abgegeben werden. Ab 8. August können dort dann Schulsachen zu günstigen Preisen erworben werden.