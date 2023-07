Ferien mit Stoßseufzer: „Endlich nicht lernen“

In den Ferien fahren viele in den Urlaub und verbringen Zeit mit Familie und Freunden, aber das Lernen kommt trotzdem nicht zu kurz: „Ich mache in den Ferien Kurse an der KinderUni“, erklärt Anna-Lina aus der VS 41 am Pöstlingberg in Linz. Und manche wie Johannes sagen auch ehrlich: „Ich bin froh, jetzt einmal nichts lernen zu müssen.“