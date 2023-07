Wiener Popfest geht bald in seine 14. Saison

Bespielt werden an vier Tagen und Nächten neun Locations, darunter erstmals das Stadtkino. Im Zentrum steht die Seebühne vor der Karlskirche mit 14 großen Konzerten. Der Auftakt am Donnerstag, 27. Juli, soll ein „Gemischtwarenabend“ sein und „das ganze Spektrum, einen Querschnitt durch alles“ bieten, so Mabo, mit Acts, „die noch nie am Popfest waren“. Welche Stimmung das Publikum erwartet, beschrieb die Musikerin bildlich: „Wie die Donau nach dem Regen, mitreißend, aber noch nicht gefährlich.“